وزير الرى: تطوير 40 فدانا من حدائق القناطر الخيرية

كتبت أسماء نصار

- تأهيل 316 كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل 708 كيلومتر أخرى بالقليوبية - تأهيل 28 كيلومتر من المساقى والعمل على تأهيل 219 كيلومتر أخرى - العمل على التحول لنظم الرى الحديث فى مساحة 48 ألف فدان - إزالة 2625 مخالفة على مساحة 163 ألف متر مربع بمحافظة القليوبية - دراسة تطوير منطقة مرجانة على فرع رشيد بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للتباحث حول أعمال إزالة التعديات على المجارى المائية بالمحافظة، والموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث بمحافظة القليوبية ، وأعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القليوبية.

واستعرض عبد العاطى و الهجان موقف حملات إزالة التعديات فى نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2625 مخالفة على مساحة 163 ألف متر مربع .

أوضح عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية فى جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأشار عبد العاطى إلى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية ، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 316 كيلومتر حتى تاريخه ، وجارى العمل فى تأهيل ترع بأطوال 708 كيلومتر ، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كيلو متر أخرى.

كما تستهدف الوزارة تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه نهو تنفيذ 28 كيلومتر ، وجارى العمل فى 219 كيلومتر ، ولا يزال العمل مستمراً فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث أوضح الدكتور عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث فى مساحة 60 ألف فدان ، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث فى مساحة 48 ألف فدان ، وأنه تم الانتهاء من 651 فدان ، وأن 21494 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم ل 1090 قطعة أرض بمساحة إجمالية 17527 فدان.

كما استعرض عبد العاطى و الهجان أعمال التطوير التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية والتى يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسى وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة انتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان ، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحه 9 أفدنه ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحه 5 أفدنة ، وحديقة الياسمين بمسطح 7 أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 7 أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية.