"هستيريالوج - من فات قديمه تاه".. حفل غنائي مسرحي بمتحف الحضارة

كتب محمد أسعد

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء أمس، حفلا غنائيا مسرحيا بعنوان (هستيريالوج- من فات قديمه تاه)، وهي رؤية مسرحية حديثة لفن المونولوج في قالب غنائي تمثيلي مستوحاة من الإرث الفني للسينما المصرية في قالب تمثيلي غنائي بقيادة الدكتور محمد عبد القادر.

حضر الحفل رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، ووزير التموين الأسبق الدكتور جوده عبد الخالق ولفيف من الشخصيات العامة.

واستهل الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، الحفل بالترحيب بالسادة الحضور مؤكداً على أهميةمواصلة الجهود التي يبذلها المتحف لتنفيذ استراتيجيته ليكون منارة ثقافية وترفيهية وأثرية وتعليمية وتعزيز منتج السياحية والثقافية والأثريةالتى يتميز بها المتحف.

وأضاف الدكتور أحمد غنيم أن فن المونولوج يهدف إلى تقديم المتعة والنقد والنصيحة والحكمة والتي تهدف إلى تقويم السلوك العام في إطاركوميدي هادف، وقد حرص المتحف القومي للحضارة المصرية أن يكون في الصدارة لتقديم مثل هذه العروض الثقافية الفنية في شكلعصري حديث، وذلك فى إطار دور المتحف الثقافى التنويرى.

وأشارت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن هذه الأمسية الثقافية الفنية تضم فكرة جديدة مستلهمة منتراثنا الفني الشعبي وهو المونولوج والذى اشتهرت به السينما المصرية في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

وأعرب جمهور الحاضرين عن سعادتهم البالغة بهذا الحفل، وأيضا بدور المتحف القومي للحضارة المصرية لنشر الثقافة والمعرفة والوعيالحضاري.

ويذكر أن من أشهر من قدموا لنا هذا الفن الجميل ( فن المونولوج ) : الفنان إسماعيل ياسين، وشكوكو، وثريا حلمي، وفؤاد المهندسوغيرهم.