اليوم السابع
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نصائح لتقليل مخاطر التعرض للبلاستيك الدقيق أثناء تناول الطعام

الأحد، 17 أبريل 2022 03:00 ص
نصائح لتقليل مخاطر التعرض للبلاستيك الدقيق أثناء تناول الطعام نصائح لتقليل مخاطر التعرض للبلاستيك الدقيق
كتبت إيناس البنا

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في دراسة حديثة، وجد العلماء وجود بلاستيك في دم الإنسان في 80 % على الأقل من المشاركين، وهذه قضية مثيرة للقلق لأنها تقدم عرضًا واضحًا للتأثير الجذري والضار لـتغير المناخ والتلوث، والعادات غير المستدامة للبشر.

نصائح لتقليل التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة
 

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تقليل التعرض البلاستيكي الدقيق وفقا لموقع " dailymail":

اختر أوراق الشاي السائبة:

 بقدر ما قد تكون أكياس الشاي مريحة ، فقد لا تكون الخيار الأكثر صحة عند محاولة تقليل التعرض لجزيئات البلاستيك، يمكن أن تحتوي على مادة البولي بروبيلين التي يمكن أن تمتزج مع الشاي خلال فترة النقع.

قل لا لأكواب المشروبات البلاستيك:
 

هل تحب تناول قهوتك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فقد تكون عادتك هذه مصدرًا للتعرض للدائن الدقيقة، وذلك لأن التعرض لأكواب الوجبات الجاهزة ، سواء كانت بلاستيكية أو ورقية ، يمكن أن يؤدي إلى إطلاق البلاستيك الدقيق في القهوة والذي يمكن أن يدخل جسمك عند تناول القهوة. يعتمد هذا الخطر على تكوين أكواب الوجبات الجاهزة ودرجة أمان المواد المستخدمة.

توقف عن طهي الطعام في الميكروويف بالبلاستيك:

قد لا تكون هذه نصيحة جديدة ولكنها ذات صلة الآن أكثر من أي وقت مضى، يمكن أن يؤدي استخدام الحاويات البلاستيكية، وصناديق الوجبات الجاهزة ، وما إلى ذلك لإعادة تسخين بقايا الطعام أو الطعام البارد إلى تعريضك لخطر التعرض للبلاستيك الدقيق وبالتالي يجب تجنبه.

اختر مستحضرات التجميل بعناية:

مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة التي تستخدمها بشكل يومي قد تعرضك لخطر التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة، قد تحتوي منتجات التجميل مثل المقشر والمنظفات وما إلى ذلك على ميكروبيدات ومواد كيميائية ضارة. لذلك ، عند اختيار منتجات التجميل ، تأكد من البحث عن منتجات خالية من البلاستيك وخالية من القسوة.

 


نصائح لتقليل مخاطر التعرض للبلاستيك الدقيق

تقليل التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة

خطر التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة

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