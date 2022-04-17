اليوم السابع
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نشاط الزراعة والصيد يستحوذ على 19.2% من نسبة المشتغلين عام 2021

الأحد، 17 أبريل 2022 12:00 ص
نشاط الزراعة والصيد يستحوذ على 19.2% من نسبة المشتغلين عام 2021 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
كتب: مدحت عادل

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أظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائـج بحـث الـقوى العاملة عام 2021، توزيع عدد المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث بلغ تقدير قوة العمل 29.358 مليون فرد عام 2021، "24.296 مليون فرد ذكور، 5.062 مليون فرد من الإناث" مقابل 28.458 مليون فرد عام 2020.

ويشير توزيع النشرة السنوية الصادرة عن جهاز الاحصاء إلى ترتيب الأنشطة الأكثر استقبالا للمشتغلين وفقا لما يلي:

- نشاط الزراعة وصيد الأسماك جاء في صدارة الأنشطة وبلغ عدد المشتغلين فيه 5.232 ملـيون مشتغـل بنسبة 19.2٪ من إجمالي المشتغـلين مقابل 5.325 مليون مشتغل فى عام 2020.

- بلغ عدد المشتغلين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.077 مليون مشتغل بنسبة 15٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3.793 مليون مشتغل فى عام 2020.

- بلغ عدد المشتغلين بنشاط التشييد والبناء 3.738 مليون مشتغل بنسبة 13.8٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3.518 مليون مشتغل فى عام 2020.

- بلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.414 مليون مشتغل بنسبة 12.6٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 3.410 مليون مشتغل فى عام 2020.


الزراعة والصيد

فرص العمل

جهاز الاحصاء

اخبار الاقتصاد

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