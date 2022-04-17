مكافحة الاحتيال الأوروبى تتهم مارين لوبان باختلاس 600 ألف يورو

كتبت: هناء أبو العز

اتهم مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي، مارين لوبان وأقاربها باختلاس حوالي 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة انتدابهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي، وفقًا لتقرير جديد تم تقديمه في مارس إلى العدالة الفرنسية وكشفت عنه شركة ميديابارت نقلته صحيفة 20 دقيقة الفرنسية.

من جانبه قال رئيس الحملة الانتخابية للمرشحة الرئاسية مارين لوبان: إنه مكتب قدمنا ضده شكوى مرتين، ومن الواضح أنه سيكون هناك شكوى ثالثة، مؤكدًا: الفرنسيين لن ينخدعوا بمحاولات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية للتدخل في الحملة الرئاسية والإضرار بمارين لوبان .

ورد أيضًا على تويتر فيليب أوليفييه ، المستشار الخاص لمرشح اليمين المتطرف: إن الدولة التي تحاول فيها السلطة تجريم المعارضين عن طريق المونتاجات الخام تسمى ديكتاتورية، وتستخدم الضربة الملتوية ، الأكاذيب ، الإساءة اللفظية ، و أعتقد أن فريق ماكرون محموم لدرجة أنهم مستعدون لفعل أي شيء.