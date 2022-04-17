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مقتل وإصابة 70 مسلحا ينتمون لتنظيم داعش فى ضربات جوية مشتركة غرب إفريقيا

الأحد، 17 أبريل 2022 12:50 م
مقتل وإصابة 70 مسلحا ينتمون لتنظيم داعش فى ضربات جوية مشتركة غرب إفريقيا القوات النيجيرية
كتبت ـ نهى الطويل

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أعلنت القوات الجوية النيجيرية اليوم، القضاء على 70 مسلحا ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي في إقليم غرب إفريقيا في ضربات مشتركة مع النيجر في منطقة بحيرة التشاد علي الحدود بينهما، وفقا لما أورده موقع The Street Journal اليوم الأحد.

وصرح المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إدوارد جبكويت - في بيان – أن الضربة الجوية تم تنفيذها يوم 14 أبريل علي منطقة "تونبون ريجو" ومعسكر تدريب خاص بمسلحي داعش مجاورا لها. وأوضح أن المقاتلات التي نفذت المهمة تنتمي لدولتي نيجريا والنيجر.

ويضيف البيان، أنه تم تنفيذ عمليات رصد يوم 13 أبريل بـ"مناطق محل شبهة" والتي كشفت عن "وجود أعداد كبيرة من الإرهابيين، مما جعل هناك احتمالية أن يكون معسكر لوجيستي."  وقد أكد البيان أن أكثر من 70 إرهابيا ينتمون الي التنظيم إما ماتوا أو تعرضوا لإصابات بالغة.

وأما عن توقيت العملية العسكرية، فعادة ما تكثف القوات المسلحة النيجيرية ضرباتها في هذا الوقت من العام الذي يسبق موسم الأمطار الغزيرة.

 

 

 


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