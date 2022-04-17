اليوم السابع
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معلومات الوزراء: قناة السويس تتحول لقناة خضراء

الأحد، 17 أبريل 2022 11:22 ص
معلومات الوزراء: قناة السويس تتحول لقناة خضراء انفوجراف مركز المعلومات بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديدًا يرصد خلاله الجهود الأخيرة لهيئة قناة السويس نحو التحول لقناة خضراء تطبق معايير الاستدامة البيئية ومكافحة تلوث المناخ، وذلك من خلال: تشغيل محطات الإرشاد الـ16 بالطاقة المتجددة وتشغيل بعض مرافق الهيئة وأعمدة الإنارة بها بالطاقة الشمسية.
 
 وتحويل البحرية الخاصة بالهيئة للعمل بالغاز الطبيعي وتشجيع عملاء القناة على استخدام وقود صديق للبيئة، فضلًا عن دراسة تقديم حوافز للسفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال وتطبق معايير السلامة البيئية.
 
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قناة السويس

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

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