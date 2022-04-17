مطار مرسى علم يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أوروبية

وكشفت جداول رحلات الطيران التي حصلت اليوم السابع علي نسخة منها وصول 92 رحلة أسبوعية بينها 89 رحلة أوروبية و3 رحلات داخلية تقل السياح علي متنها من عدة دول مختلفة .

كما تبين من جداول رحلات الوصول أن من المقرر أن يتم وصول أول رحلتين لمطار مرسي علم من دولة رومانيا، وكذلك 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و24 رحلة من المانيا وهي الأكثر وصول خلال الأسبوع .

كذلك يستقبل المطار ضمن رحلات الاسبوع 17 رحلة من التشيك و15 رحلة بولندي، و4 رحلات من سويسرا و3 ورحلة من لكسمبورج و3 تابعين لشركة مصر للطيران، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الاسابيع المقبلة.