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مطار مرسى علم يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أوروبية

الأحد، 17 أبريل 2022 11:07 ص
مطار مرسى علم يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أوروبية مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد 17 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، ضمن 92 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أمس السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة . 

وكشفت جداول رحلات الطيران التي حصلت اليوم السابع علي نسخة منها وصول 92 رحلة أسبوعية بينها 89 رحلة أوروبية و3 رحلات داخلية تقل السياح علي متنها من عدة دول مختلفة .
 
كما تبين من جداول رحلات الوصول أن من المقرر أن يتم وصول أول رحلتين لمطار مرسي علم من دولة رومانيا، وكذلك 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من هولندا و18 رحلة من ايطاليا و24 رحلة من المانيا وهي الأكثر وصول خلال الأسبوع .
 
كذلك يستقبل المطار ضمن رحلات الاسبوع 17 رحلة من التشيك و15 رحلة بولندي، و4 رحلات من سويسرا و3 ورحلة من لكسمبورج و3 تابعين لشركة مصر للطيران، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الاسابيع المقبلة.
 
 
 

 


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