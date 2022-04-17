مصر للطيران تستأنف غدا رحلاتها لمدينة بنى غازى الليبية بعد توقف عدة سنوات

كتبت رحاب نبيل

تستأنف شركة مصر للطيران، غدآ الاثنين رحلاتها المباشرة إلي مدينة بني غازي الليبية، بعد توقف استمر عدة سنوات بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد هناك، ومن المقرر أن تسير مصر للطيران رحلة مباشرة يوميآ بين القاهرة وبني غازي بطائرتها من طراز بوينج B737-800، وذلك استمرارا للخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، وفي ضوء رؤية وزارة الطيران المدني لتعزيز التواجد في القارة الافريقية.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية ومن بينها مدينة بنى غازى فى ليبيا وخاصة مع تواجد العديد من المصريين المقيمين والعاملين بالأراضي الليبية وكذلك بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وليبيا.

يذكر أن رحلات الطيران الليبي أستأنفت إلي مطار القاهرة الدولي سبتمبر الماضي، بعد غياب دام لنحو 7 سنوات منذ عام 2014، إثر الأحداث التي شهدتها ليبيا على مدار السنوات الماضية.

وعلقت السلطات المصرية الطيران المباشر بين مطار القاهرة الدولي والمطارات الليبية، في أواخر عام 2014، على خلفية الحروب والاشتباكات وتدهور الوضع الأمني بعدة مدن ليبية، لتقتصر الرحلات على مطار برج العرب بالإسكندرية.