اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أبريل 2022 05:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص سقطت عليه حوائط عقار دار السلام

الأحد، 17 أبريل 2022 04:12 م
مصرع شخص سقطت عليه حوائط عقار دار السلام اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه بعدما انهار عليه حوائط داخل عقار سكنى من 3 طوابق فى منطقة دار السلام وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى.

 

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار داخل عقار سكنى بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقلت رجال الإنقاذ بالحماية المدنية لموقع الحادث، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثة شاب من أسفل أنقاض وتم نقله إلى المستشفى، أثناء قيامه بجمع كميات من الحديد أسفل العقارات التى يتم إزالتها ولقى مصرعه وتحرر محضر بالواقعة. 


انهيار عقار

اخبار الحوادث

دار السلام

اخبار عاجلة

امن القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة