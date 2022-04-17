محكمة برازيلية تتفق مع واتس اب لمكافحة المعلومات المضللة.. والرئيس: غير مقبول

فاطمة شوقى

توصلت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل (TSE) وتطبيق واتس آب WhatsApp إلى اتفاق لمكافحة المعلومات المضللة، وهي الخطوة التى وصفها الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بأنها "غير مقبولة".

وأشارت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية إلى أن تطبيق المراسلة واتس اب أعلن عن ميزة جديدة تسمى "المجتمعات" وهى تتيح لمديرى المجموعات الجمع بين العديد منهم ، وبالتالى توسيع نطاق وصول الرسائل، مما قد يسهل تداول الاخبار المزيفة.

ووعد واتس اب إنه سيتم اطلاق هذه الميزة فى البرازيل قبل الانتخابات البرازيلية الرئاسية المقرر اجراؤها فى 30 أكتوبر ، حيث أن التطبيق الذى اعتُبر في انتخابات 2018 كإحدى القنوات الرئيسية للتضليل ، لم يتعهد بتأجيل الوظيفة إلى ما بعد الاحتفال بالدور الثاني ، لذا يمكن أن يكون قبل التنصيب الرئاسي. في البرازيل ، بحسب صحيفة "فولها دى ساو باولو".

انتقد الرئيس البرازيلي الحالي والمرشح الرئاسي المتوقع في انتخابات أكتوبر ، جاير بولسونارو ، الاتفاق بين تطبيق الرسائل ونظام العدالة البرازيلي ، واصفا إياه بأنه "غير مقبول وغير مقبول".

وقال بولسونارو في كلمة ألقاها أمام أنصاره في بلدية أمريكانا بولاية ساو باولو: "أتوقع بالفعل أن ما يفعله واتس اب WhatsApp ،و يفتح استثنائية للبرازيل ، هذا غير مقبول وغير مقبول".

هذه ليست الاتفاقية الوحيدة التي اقترحتها العدالة البرازيلية لبعض الشبكات الاجتماعية. في 24 مارس ، التقى ممثل تيليجرام في البرازيل ، آلان توماز ، مع فنيين من الهيئة القضائية للتعاون ضد المعلومات المضللة في إطار الانتخابات.