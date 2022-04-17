محافظ كفر الشيخ يوجه بطرح منتجات المدارس الزراعية بالأسواق بأسعار التكلفة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، متحف الأحياء بمدرسة كفرالشيخ الثانوية، بحضور محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، وإبراهيم عبدالرازق، مدير المدرسة، واستمع إلى شرح مفصل من أحمد شمس الدين، مسؤول المتحف والذى ساهم بشكل كبير فى تأسيسه عام 2016.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بطرح منتجات المدارس الزراعية بالأسواق، بأسعار مخفضة، للمساهمة فى توفير المنتجات للمواطنين، وفتح المنافذ بالمدارس، ليستفيد المواطنين بمنتجات تلك المدارس.

وأبدى وكيل الوزارة إعجابه بالمحتوى الفريد للمتحف والقطع المميزة التى يتحويها، مثمنًا الدور التثقيفى الذى يقوم به المتحف، واستقباله لرواده من جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الجامعية، والمترددين عليه من وفود خمس عشرة دولة أفريقية، مطالبا بضرورة الحفاظ عليه وتنميته.

ووجه وكيل تعليم كفر الشيخ، بعرض منتجات قسم الإنتاج الحيوانى والداجنى للجمهور، وفتح منافذ البيع للجمهور، وانتاج مخبز المدرسة للكعك والبسكويت ومستلزمات عيد الفطر المبارك، بجودة أفضل مما يطرح بالأسواق، بأسعار مخفضة.

وقال عبدالله، إن التعليم الفنى قاطرة التنمية الحقيقية فى المجتمع والسبيل الوحيد والرافد العذب لمد سوق العمل بالأيدى العاملة المدربة والمحترفة، مؤكدًا أن القيادة السياسية والدولة بكافة أدواتها تقف خلف التعليم الفنى لتحقيق أهدافه.



تعدد محتويات متحف كفر الشيحخ



تفق المدرسة الزراعية



جانب من زيارة وكيل تعليم كفر الشيخ



متحف كفر الشيخ ومحتوياته



محتويات المتحق