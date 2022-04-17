اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تحرير 49 محضرا للمخالفين من التجار فى حملة على الأسواق

الأحد، 17 أبريل 2022 12:23 ص
محافظ كفر الشيخ: تحرير 49 محضرا للمخالفين من التجار فى حملة على الأسواق حملات على الاسواق بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطرى والصحة، من تحرير 49 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، كما تابعت الحملات توافر السلع المتعددة فى المنافذ المتعددة والأسواق.

يأتى ذلك فى إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكرى السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ورئاسة المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 49 محضراً، من بينهم 5 محاضر نقص وزن، ومحضر تصرف فى دقيق، و25 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة، وحررت الحملة محضر، وتحرير 15 محضرا عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر إشغالات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء بغرض التربح.

 

التأكد من سلامة اللحوم بالسوبرماركات
التأكد من سلامة اللحوم بالسوبرماركات

 

حملات على الاسواق بكفر الشيخ
حملات على الاسواق بكفر الشيخ

 

حملات على المخابز
حملات على المخابز

 


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