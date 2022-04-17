دمياط معتز الشربينى

زارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة دمياط، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان فى استقبالها المطران نار جسيوس مطران بورسعيد ودمياط و المنصورة للروم الأرثوذكس، والاب بندليمون راعى الكنيسة، كما جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

استهلت "محافظ دمياط" كلمتها بتهنئة أبناء دمياط بهذه المناسبة ، معربة عن سعادتها بتواجدها وسط هذا الحشد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما أكدت أن الشهر الحالى يشهد مناسبات دينية عظيمة، عكست تلاحم وتكاتف هذا الشعب العظيم وروحه الطيبة ، مشيرة إلى أن هذا التلاحم هو جزء أساسى من ملامح الشخصية الوطنية لمصر و أبنائها على العصور.

كما اختتمت حديثها بالدعاء أن يحفظ مصر وشعبها، و يديم على هذا الوطن دوام الرفعة والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ورحب المطران نار جسيوس و الاب بندليمون بمحافظ دمياط، كما أعربا عن سعادتهما بحضورها اليوم لمشاركة أبناء المحافظة بالاحتفال، وأشادا بما حققته من جهود كبيرة لدفع عجلة التنمية بمحافظة دمياط، وفى ختام الاحتفال،، تسلمت المحافظ هدية تذكارية أهداها لها المطران جسيوس بهذه المناسبة.



محافظ دمياط تقدم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد (1)



محافظ دمياط تقدم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد (2)



محافظ دمياط تقدم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد (3)



