محافظ أسيوط يتابع أعمال توريد القمح بصوامع عرب العوامر بسعة 60 ألف طن.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، أعمال توريد القمح بصوامع عرب العوامر التابعة للشركة المصرية للصوامع بمركز أبنوب بإجمالي 12 خلية معدنية بسعة 60 ألف طن، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة قمحا بالمحافظة هذا العام بلغت 230 ألف فدان بمختلف القرى والمراكز، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافقه خلال الجولة التفقدية المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وبعض المزارعين بقرية عرب العوامر.

بدأ المحافظ جولته بتفقد صوامع عرب العوامر بمركز أبنوب التابعة للشركة المصرية للصوامع والتي تضم 12 خلية بسعة 60 ألف طن، وتم افتتاحها عام 2012 بتكلفة اجمالية 84 مليون جنيه وتابع سير العمل بها واطمأن على توفر الاقماح بها لسد احتياجات المحافظة، وتفقد غرفة التحكم الرئيسية بالصومعة كما تفقد الشونة الرئيسية لتجميع الأقماح بالصوامع، وتابع الصومعة المجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى، مشيداً بأعمال التطوير التي تم تنفيذها مما يساهم في رفع الطاقة الإنتاجية لخدمة أهالي المحافظة.

كما التقى محافظ أسيوط باللجنة المشكلة لاستقبال الأقماح بالصوامع واستمع إلى شرح لمراحل عمل اللجنة منذ دخول سيارات القمح للصومعة حتى تفريغها في الخلايا المعدنية، وشاهد عمليات فرز الاقماح وقياس درجة النقاء والفرز وطالبهم ببذل المزيد من الجهد ومراعاة معايير الجودة فى الفرز وتخزين الاقماح بالصوامع وتطبيق اجراءات التطهير والتعقيم للخلايا قبل بدء استلام الاقماح بها.

وأكد محافظ أسيوط على أهمية تلك الصوامع للحفاظ على محصول القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرًا إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية لمختلف الصوامع والمطاحن الموجودة بالمحافظة للوقوف على سير العمل والاطمئنان على توفر الاقماح وانتظام أعمال توريدها خلال فترة توريد الاقماح واستلامها من المزارعين وتذليل كافة العقبات، وتقديم كافة سبل الدعم مقدمًا الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير التموين على الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع، مثمنًا التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية في نظام إدارة الصوامع وذلك تماشيًا مع خطة الدولة الرشيدة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات وتجهيز أكثر من 30 مركز تجميع تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لإستلام محصول القمح من المزارعين والموردين خلال موسم الحصاد وتوريد القمح المحلي حتي نهاية أغسطس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

كما وجه محافظ أسيوط مسئولي الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية فضلًا عن التنسيق مع مسئولي البنك الزراعي المصري والشركة المصرية للصوامع وشركة مطاحن مصر الوسطى للانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الأقماح المحلية وفقًا للكميات التي أعلنتها وزارتي الزراعة والتموين واستلام الأقماح من المزراعين وفقًا لسعر 885 جنيه للاردب زنة 150 كيلو جرام بالحوافز المقررة لذلك وعلى حسب درجة النقاء والفرز وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الاقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022 أو إنتهاء أعمال التوريد بمختلف القرى والمراكز.