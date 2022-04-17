اليوم السابع
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مبادرة كلنا واحد توفر سلع استراتيجية بتخفيض يصل 60 % حتى نهاية رمضان

الأحد، 17 أبريل 2022 07:28 م
مبادرة كلنا واحد توفر سلع استراتيجية بتخفيض يصل 60 % حتى نهاية رمضان مبادرة كلنا واحد
محمود عبد الراضي ـ عبد الله محمود

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استكملت وزارة الداخلية اليوم الأحد، فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%.

وتواصلت فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) والتى تستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية إلى جانب مشاركة منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات.


كلنا واحد

مبادرة كلنا واحد

أغذية

توفير اغذية

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