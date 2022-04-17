لا تسمح بدخول كشاف عداد الكهرباء إلا بعد التأكد من بياناته.. تعرف عليها

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن البيانات اللازمة للتأكد من هوية كشاف الكهرباء التابع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع، وهى كالآتي:

- ناشدت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية و المرور شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع. المواطنين عدم السماح لأى شخص بالحصول على قراءة العدادات إلا بعد التأكد من هوية الموظف.

- جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدون الزى الخاص بالشركة ويحمل شعار "شعاع".

ـ جميع العاملين بالشركة لديهم كارنيه يحمل العلامة المائية لشعاع و صورة شخصية للموظف.

- تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالى من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة و الشركة غير مسئولة عن اى شخص ينتحل صفة كشاف شعاع و يقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.

- تتلقى شركة شعاع بلاغات المواطنين عن اى شخص يحاول انتحال صفة كشاف شعاع أو أى شكاوى خاصة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء او اى شكاوى من موظفى الشركة من خلال خدمة واتس اب على مدار الساعة.

- جميع العاملين بالشركة يتم فحصهم أمنيا و إجراء تحليل المخدرات بشكل دورى، وذلك من منطلق حرص الشركة على سلامة المواطنين و تقديم خدمة مميزة للمواطن المصرى.