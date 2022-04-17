كيت ميدلتون والأمير وليام يهنئان متابعيهما بعيد الفصح

هنأ الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، متابعيهم على تويتر بعيد الفصح، وقال فى تغريدة عبر تويتر :"أتمنى عيد فصح سعيد لجميع متابعينا!".
دوقة ودوق كامبريدج
ومن جهة أخرى، تعود أمريكا اللاتينية للاحتفال بعيد الفصح وأسبوع الآلام مجددا بعد عامين من إلغائها بسبب فيروس كورونا، وبدأ الأسبوع المقدس "سيمانا سانتا" بأحد الشعانين وينتهى بأحد القيامة أو عيد الفصح، حيث يتم إحياء ذكرى آلام المسيح، والتى تشمل أحداثا مختلفة.
وهناك 5 دول فى أمريكا اللاتينية، عادت فيها الاحتفالات مجددا:
قالت مجلة "سيمانا" الإسبانية إن فى كولومبيا، يتم الاحتفال بأسبوع الآلام بين 10 و 17 أبريل من نفس الشهر، فى بلدات ومدن مختلفة، مثل بوجوتا وتونجا وزيباكويرا، تقام جماهير ومواكب خاصة، جنبًا إلى جنب مع تغيير فى النظام الغذائى للعديد من العائلات، على سبيل المثال، التخلى عن أكل لحوم البقر والخنازير كصوم حدادا على موت المسيح.
وأشارت المجلة على موقعها الإلكترونى إلى أن كولومبيا تطلق العام الجارى ، أكثر من 19 موكبا، وسيقام مهرجان الموسيقى الكلاسيكية وسيكون الدخول مجانيا للجمهور ، بالاضافة إلى أنه على مدار الاسبوع سيكون هناط طرق سياحية محتلفة ومعارض الحرف اليدوية.
لا يوجد في المكسيك بموجب الدستور عطلات خلال أسبوع الآلام ، ومع ذلك ، يأخذ الكثيرون بعضًا من هذه الأيام ، على سبيل المثال الطلاب ومعلمي التعليم الأساسي، حيث منحت السلطات اجازة للمدارس فى المكسيك حتى 25 أبريل، كما تقوم المكسيك بصنع المسرحيات والتمثيلات المسرحية لأحداث آلام المسيح في أماكن مختلفة، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" البيروفية.
كما هو الحال في كولومبيا ، هناك تباين في النظام الغذائي فيما يتعلق باللحوم الحمراء ، وهناك أيضًا مواكب مختلفة عبر المدن والبلدات في البلاد. الأهم في المكسيك والثاني على مستوى العالم ، هو موكب الصمت الذي يقام كل ليلة من ليالي الجمعة العظيمة في مدينة سان لويس بوتوسي. عقدت الطبعة الأولى من هذه في عام 1954 ، في عام 2013 أصبحت التراث الثقافي لولاية بوتوسينو وهي في طور إعلان اليونسكو للتراث الثقافي للبشرية.
في هذه المناسبة ، وفقًا لجدول الأعمال ، سيجري إحياء ذكرى ولاية سان لويس بوتوسي، وخلال تلك الأيام ستكون هناك أحداث ثقافية مختلفة ، بما في ذلك الكرنفالات والطقوس والمسيرات مع الموسيقى التقليدية وقطع البلاستيك الرائعة. الفنون ، والمعارض ، والمعارض ، ومهرجانات الموسيقى وفن الطهو ، وحتى كؤوس كرة القدم للسيدات والرجال.
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