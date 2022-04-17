كيت ميدلتون والأمير وليام يهنئان متابعيهما بعيد الفصح

ريهام عبد الله

هنأ الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، متابعيهم على تويتر بعيد الفصح، وقال فى تغريدة عبر تويتر :"أتمنى عيد فصح سعيد لجميع متابعينا!".



دوقة ودوق كامبريدج

ومن جهة أخرى، تعود أمريكا اللاتينية للاحتفال بعيد الفصح وأسبوع الآلام مجددا بعد عامين من إلغائها بسبب فيروس كورونا، وبدأ الأسبوع المقدس "سيمانا سانتا" بأحد الشعانين وينتهى بأحد القيامة أو عيد الفصح، حيث يتم إحياء ذكرى آلام المسيح، والتى تشمل أحداثا مختلفة.

وهناك 5 دول فى أمريكا اللاتينية، عادت فيها الاحتفالات مجددا:

قالت مجلة "سيمانا" الإسبانية إن فى كولومبيا، يتم الاحتفال بأسبوع الآلام بين 10 و 17 أبريل من نفس الشهر، فى بلدات ومدن مختلفة، مثل بوجوتا وتونجا وزيباكويرا، تقام جماهير ومواكب خاصة، جنبًا إلى جنب مع تغيير فى النظام الغذائى للعديد من العائلات، على سبيل المثال، التخلى عن أكل لحوم البقر والخنازير كصوم حدادا على موت المسيح.

وأشارت المجلة على موقعها الإلكترونى إلى أن كولومبيا تطلق العام الجارى ، أكثر من 19 موكبا، وسيقام مهرجان الموسيقى الكلاسيكية وسيكون الدخول مجانيا للجمهور ، بالاضافة إلى أنه على مدار الاسبوع سيكون هناط طرق سياحية محتلفة ومعارض الحرف اليدوية.