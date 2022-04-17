كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت قذيفتين نحو البحر الشرقي

وكالات

أعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين في منطقة هامهيونغ نحو البحر الشرقي في غضون الساعة 6:00 مساء يوم أمس السبت الموافق 16 أبريل.

وقالت الهيئة عبر رسائل نصية للصحفيين صباح اليوم إن القذيفتين قطعتا حوالي 110 كيلومترات على ارتفاع 25 كيلومترا تقريبا بسرعة قصوى تصل إلى أقل من 4 ماخ.

وأكدت على أن السلطات الاستخبارية الكورية الجنوبية والأمريكية تراقبان عن كثب تحركات كوريا الشمالية الخاصة بعملية الإطلاق الإضافية، مع الاستعداد والحفاظ على موقف دفاعي قوي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت سابق من اليوم إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون شهد إطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة.

وأفادت بأن بلاها أجرت التجربة بنجاح، قائلة إن نظام الأسلحة الجديدة له أهمية كبيرة في تحسين قوة النيران لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير وتعزيز الكفاءة في تشغيل الأسلحة النووية.