كلية "التربية الخاصة" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة أكاديمية لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة

تقرير خاص

• د. أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: نعد معلمي «ذوي الهمم» على أعلى مستوى لخدمة المجتمع

تعد كلية التربية الخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واحدة من الكليات المهمة، والأولى فى مصر والجامعات العربية والشرق الأوسط، حيث لديها نموذج فريد لإعداد المعلمين والمتخصصين للعمل في مجال التربية الخاصة، وتشمل على عدد من التخصصات ومنها التأخر العقلي، والإعاقات البصرية والإعاقات السمعية، والإعاقات الحركية، والاضرابات الانفعالية والسلوكية، والموهوبين والإعاقة والعجز في التعلم، وتضم أقسام الكلية: قسم التأخر العقلي، وقسم الكفيف والإعاقات البصرية، وقسم الصم والإعاقات السمعية، وقسم الاضطرابات الانفعالية والسلوكية، وقسم صعوبات التعلم، وقسم الموهبة والإبداع، وقسم الإعاقة الحركية، وقسم العلوم التربوية والنفسية.

وفى الإطار يقول الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تضم عددا من الكليات المتميزة والتي تهدف بشكل أساسي إلى خدمة المجتمع، ومن بينها كلية التربية الخاصة، والتي تسعى إلى ربط الجامعة بالمجتمع في تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعمل على تبادل الزيارات بین أعضاء ھیئة التدريس من الكلية ومن الخارج؛ للوقوف على كل ما ھو جديد في مجالات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الدكتور أشرف حيدر، أن الجامعة تتبنى رؤية إرسال البعثات العلمية في مجال التربیة الخاصة، من أجل التواصل الفعال بین الكلیة ومثيلاتها إقليما وعالمیاً من خلال عقد مؤتمرات علمیة متخصصة في مجالات ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أنشئت بقرار جمهوري عام 2014، وتمنح خريجيها الدرجة العلمية التي تمنحها كليات التربية بالجامعات المصرية الأخرى بموجب قرار المجلس الأعلى للجامعات في ديسمبر 2014.

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة مصر، إلى أن الكلية تعمل على إعداد المعلمين المؤهلين بالمهارات التربوية من حيث المجال المعرفي والمعني والثقافي والبحثي بما يتواكب مع جودة التعليم الشاملة والإسهام في تطوير البحث العلمي ونشر الاتجاهات التربوية الحديثة في مجالي تعليم ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

جدير بالذكر أن كلية التربية الخاصة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تمنح الدرجات العلمية البكالوريوس في العلوم والتربية الخاصة، ودرجة الدبلوم المهنية في التربية الخاصة، وبالنسبة لشروط القبول في الكلية أهمها أن يكون الطالب مستوفيا للشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من بلاد أخرى، ويقبل الطلاب الراغبين في درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو درجة الليسانس في الأهداف والتربية، ويرغبون في تغيير التخصص والحصول على درجة البكالوريوس في التربية الخاصة، واجتياز الطالب للاختبارات التي تعقدها الكلية.