فى حفل إفطار جماعى.. محافظ شمال سيناء: اهتمام كبير بذوى الاحتياجات الخاصة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة سواء من القيادة السياسية بذوى الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير الرعاية المتكاملة لهم، وتحقيق مطالبهم فى كافة المجالات وتوفير أوجه الرعاية لهم، مشيرا إلى أنهم فى قلب وعقل الرئيس.

وأضاف المحافظ فى حفل الافطار الجماعى الذى أقامه نادى المعاقين بالعريش بحضور حسن صالح رئيس النادى، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، وماجدولين كمال رئيس مكتب ذوى الهمم وقصار القامة بالشباب والرياضة وأن ذوى الهمم هم الذين يحققون البطولات المختلفة ومعربا عن سعادته بوجوده معهم، ومتمنيا لهم المزيد من البطولات والمناسبات السعيدة.

ومن جانبه أعلن حسن صالح رئيس نادى المعاقين عن سعادته لهذا الافطار الجماعى الذى نظمه النادى لنحو 200 فردا من ذوى الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم من أعضاء النادى بحضور المحافظ والمسئولين، مضيفا أن نادى المعاقين يحقق المزيد من البطولات المحلية والقومية والدولية فى ظل دعم المحافظ.

وأشارت ماجدولين كمال رئيس مكتب ذوى الهمم وقصار القامة بالشباب والرياضة إلى أنه للعام الحادى عشر يتم تنظيم حفقلر الإفطار الجماعى بحضور المحافظ والمسئولين وتم استعراض فنى وغنائى لذوى الإعاقة الذهنية وآخر للمكفوفين من ذوى الإعاقة الحركية.

وقد اختتم حفل الإفطار باجتماع بين الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحسن صالح رئيس نادى المعاقين وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، بحضور ماجدولين كمال رئيس مكتب ذوى الهمم وقصار القامة بالشباب والرياضة لبحث أوضاع المعاقين وذوى الهمم للوقوف على مشاكلهم ومطالبهم للعمل على حلها.