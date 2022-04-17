فاعلية الجرعة المعززة من لقاح فايزر ضد أوميكرون للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما

كتبت أمل علام

كشفت شركة فايزر Pfizer، عن أن الجرعة المعززة من لقاحها لفيروس كورونا تزيد من الحماية ضد اوميكرون Omicron في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11عاما.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، يتلقى الأطفال من سن 5 سنوات فما فوق التطعيمات ضد فيروس كورونا (COVID-19) في سان خوسيه بكاليفورنيا.

وقالت الوكالة، أنتجت جرعة ثالثة من لقاح كورونا من شركة فايزرPfizer و BioNTechحماية كبيرة ضد متغير اوميكرونOmicron لفيروس كورونا لدى الأطفال الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، بحسب ما ذكرته الشركتين.

أضافت الشركتان، أن تحليل مصل الدم لـ 30 مشاركًا من الأطفال الذين تلقوا جرعة معززة في دراسة أظهر زيادة قدرها 36 ضعفًا في الأجسام المضادة المعادلة لمتغير اوميكرون، حيث ارتفع تحييد الأجسام المضادة ضد النسخة الأصلية من الفيروس الذي صُمم اللقاح من أجله 6 أضعاف بعد حقنة التعزيز.

قالت الشركتان، إنهما يخططان للتقدم بطلب للحصول على موافقة استخدام طارئ للولايات المتحدة لجرعة معززة للفئة العمرية في الأيام المقبلة، مع تقديم طلبات إضافية إلى الوكالات التنظيمية العالمية بما في ذلك وكالة الأدوية الأوروبية.

وأوضحت الوكالة، كانت دراسة المرحلة المتوسطة إلى الأخيرة تختبر سلامة ومناعة جرعة معززة 10 ميكروجرام في 140 طفلًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، يتلقى البالغون 30 ميكروجرامًا من اللقاح.

من غير الواضح حجم الطلب على جرعة ثالثة من اللقاح في الفئة العمرية، 28% فقط من الأطفال في الفئة العمرية " حوالي 8 ملايين"، يتم تطعيمهم بالكامل، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

وصف خبراء الصحة البيانات بأنها "واعدة" لكنهم حذروا من أن حجم الدراسة كان صغيرًا للغاية وقالوا إن هناك حاجة لمزيد من البيانات لفهم إلى أي مدى يمنع هذا المعزز المرض الشديد ودخول المستشفى عند الأطفال، وكيف سيكون مقابل المتغيرات المستقبلية.

قالت الدكتورة آنا بيرشتين من جامعة نيويورك، كان هناك بعض الشكوك حول الحاجة إلى المعززات لدى الأطفال الأصغر سنًا نظرًا لانخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى الشديدة ودخول المستشفى في الفئة العمرية، ومع ذلك، قال الدكتور سكوت هادلاند، رئيس طب المراهقين في مستشفى ماس العام للأطفال، إن العديد من الآباء يطلبون تطعيم أطفالهم.

وأوضح الدكتورهادلاند، "ما نستمر في اكتشافه مع الوباء هو أنه عندما نوفر اللقاحات والمعززات، حتى عندما لا توفر حماية كاملة ضد العدوى، فإنها غالبا ما تكون وقائية للغاية من المرض الشديد ودخول المستشفى".

في وقت سابق من هذا العام، وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" بجرعة ثالثة من اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15عامًا والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11عامًا والذين يعانون من نقص المناعة.

وقالت الهيئة في ذلك الوقت، إنها ستزن المعززات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11عامًا بعد أن تلقى المزيد من الأطفال جرعتين.