اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 12:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

غرق طالبين خلال السباحة بنهر النيل فى أطفيح

الأحد، 17 أبريل 2022 11:37 م
غرق طالبين خلال السباحة بنهر النيل فى أطفيح غرق طفل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرض طالبان للغرق بنهر النيل في أطفيح، وتم انتشال جثتيهما، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنهما خلال السباحة بنهر النيل تعرضا للغرق، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالبين خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة.
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثتيهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

غرق طالبين

غرق طالب

نهر النيل

أطفيح

حوادث غرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة