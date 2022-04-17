غرق طالبين خلال السباحة بنهر النيل فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض طالبان للغرق بنهر النيل في أطفيح، وتم انتشال جثتيهما، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنهما خلال السباحة بنهر النيل تعرضا للغرق، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالبين خلال الاستحمام بنهر النيل، تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثتيهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.