طقس شديد الحرارة بعروس القنال فى 16 رمضان والعظمى 40 بالإسماعيلية..لايف وصور

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعًا ملحوظا بدرجات الحرارة بقيم تصل 9 درجات على القاهرة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء الأنحاء بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 38

والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وسانت كاترين العظمى 32 درجات والصغرى 15، وبورسعيد الصغرى 21 والعظمى 34، ودمياط الصغرى 21 والعظمى 34، والزقازيق الصغرى 22 والعظمى 39، والإسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 40، والسويس الصغرى 21 والعظمى 38، والعريش الصغرى 20 والعظمى 36 درجة.