طقس بورسعيد الآن.. الحرارة 27 واختفاء للأمواج فى البحر المتوسط.. لايف وصور

شهدت محافظة بورسعيد، ارتفاعاَ ملحوظاً في درجات الحرارة حيث وصلت إلى 27 درجة مئوية، وسادت حالة من السماء الصافية وسطوع الشمس.

كما هدأت حالة البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، من اختفاء للأمواج مما يساعد في ممارسة حرفة الصيد بشكل طبيعي.

ومن جانبها، أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التدوال.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، ويتواجد على أرصفة الميناء سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود ارتفاع كبير في درجات الحرارة علي القاهرة، وسجلت محطات الرصد التابعة للهيئة 39 درجة ونقطة ندى دون الصفر وانخفاض في الرؤية الأفقية يصل إلى 3000 متر بسبب الرمال المثارة.

كما تظهر الرمال المثارة في صورة القمر الاصطناعي باللون الوردي وتؤثر علي السواحل الغربية عند سيدي عبدالرحمن ومطروح وانخفضت الرؤية علي الأخيرة ووصلت إلى 1500 متر مع درجة حرارة 36 درجة .