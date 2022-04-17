طقس الإثنين.. تحسن حالة الجو وانخفاض بالحرارة يصل 9 درجات (إنفوجراف)

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الإثنين، تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



طقس الإثنين.. تحسن بحالة الجو وانخفاض بالحرارة يصل 9 درجات

درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمى 31 درجة والصغرى 15 .