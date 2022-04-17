اليوم السابع
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ضبط 54 قطعة سلاح و99 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

الأحد، 17 أبريل 2022 11:36 ص
ضبط 54 قطعة سلاح و99 قضية مخدرات خلال 24 ساعة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (54) قطعة سلاح نارى ، (99) قضية مخدرات وتنفيذ (52537) حكم قضائى متنوع.
 
وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (5) قطع سلاح نارى وأبيض وضبط (6) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (7) متهمين ل4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (5164) حكم قضائى متنوع.
 
أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة قسم الدرب الأحمر بالقاهرة - مطلوب التنفيذ عليه فـى قضايا "سلاح – إستعمال قوة – تبديد") من بينها حكم بالسجن المؤبد ، وذلك بمحل إختبائه بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدرات

أمن القليوبية

سلاح نارى

أخبار الحوادث

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