ضبط عاطل بحوزته 71 لفافة هيروين قبل ترويجها على عملائه بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر. وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط "ح ع ح"، 26 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزته 71 لفافة من مخدر الهيروين، وأسطوانة حجرية لذات المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.