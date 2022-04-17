ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع السرقة بالإكراه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم) بأنه عقب استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها (4) أشخاص غير معلومين لديه فوجئ بقيام أحدهم بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزته، وإستولوا منه على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى )وإجباره على الترجل من السيارة، ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" ، وبحوزتهم (2 قطعة سلاح أبيض – فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم ..و بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين كرهاً عنهم تحت تهديد الأسلحة البيضاء حال إستقلالهم صحبتهم سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم ، كما إعترفوا بإرتكاب واقعة سرقة أخرى (لأحد الأشخاص) والإستيلاء منه على (هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية ، وقيامهم بالتصرف فى الهاتفان بالبيع لدى عميلهم سيئ النية (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) ، وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتفان المستولى عليهما – 3 هواتف محمولة مجهولين المصدر من متحصلات وقائع سرقة ) ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفان وحبس المتهمين.