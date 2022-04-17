اليوم السابع
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ضبط المتهمين بإلقاء علب عصير على أتوبيس بالإسماعيلية

الأحد، 17 أبريل 2022 11:11 ص
ضبط المتهمين بإلقاء علب عصير على أتوبيس بالإسماعيلية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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عقب تداول مقطع فيديو على موقع "تيك توك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بإلقاء علب عصير على أحد الأتوبيسات بالإسماعيلية، تمكنت الأجهزة الأمنية  من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة).
 
عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بإلقاء علب عصير على أحد الأتوبيسات أثناء مروره بأحد الشوارع بالإسماعيلية، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى ضبط المتهم الخامس.

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القبض على المتهمين بإلقاء العصير على أتوبيس

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