اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سوريا: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار لغمين بريفي الحسكة ودرعا

الأحد، 17 أبريل 2022 04:00 ص
سوريا: مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء انفجار لغمين بريفي الحسكة ودرعا انفجار - ارشيفية
ا ش ا

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قُتل شخص، جراء انفجار لغم أرضي في محيط قرية العبوش بريف الحسكة الشمالي.
 
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية قولها إن لغما أرضيا بمنطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي انفجر أثناء رعي أحد المدنيين الأغنام، ما أدى إلى مقتله على الفور.
 
وفي السياق، أصيب شخصان بجروح خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين أثناء عملهما في أرضهما في السهول المحيطة ببلدة خربة غزالة بريف درعا.
 
ونقلت (سانا) عن مصدر في الهيئة العامة لمستشفى درعا الوطني قوله إن المستشفى استقبلت شخصين تعرض أحدهما لإصابة بالصدر والبطن والأطراف السفلية، بينما أصيب الثاني في الأطراف والرأس وتم تقديم العلاجات والخدمات اللازمة لهما.
 

سوريا

انفجار لغم أرضى

بريف الحسكة

اخبار سوريا

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