سعر اليورو اليوم الأحد 17-4-2022 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر اليورو اليوم الأحد 17-4-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.81 جنيه للشراء، و19.94 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الأسبوع الماضى كان بـ19.74 جنيه للشراء، و20.12 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.94 جنيه للشراء، و20.14 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.99 جنيه للشراء، و20.10 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى 19.99 جنيه للشراء.

20.10 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 19.81 جنيه للشراء.

19.94 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر 19.81 جنيه للشراء.

19.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 19.94 جنيه للشراء.

20.14 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك البركة 19.80 جنيه للشراء.

19.97 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى 19.80 جنيه للشراء.

19.97 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.81 جنيها للشراء.

19.97 جنيه للبيع.