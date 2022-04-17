اليوم السابع
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زيلينسكي يحذر العالم: استعدوا لاستخدام بوتين السلاح النووي

الأحد، 17 أبريل 2022 04:16 م
زيلينسكي يحذر العالم: استعدوا لاستخدام بوتين السلاح النووي زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، إن على العالم الاستعداد لإمكانية استخدام بوتين للسلاح النووي، وطالب الرئيس الأوكراني، الغرب بمزيد من المساعدات العسكرية وبتسريع وتيرة تسليمها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف - في بيان اليوم الأحد، "إن المقاتلين الأوكرانيين القوميين والمرتزقة المتحصنين في مصنع (آزوفستال) للصلب بمدينة ماريوبول في وضع يائس، حيث يطلبون بإصرار من كييف السماح لهم الاستسلام، لكنهم يتلقون تهديدات بالإعدام في حال أقدموا على ذلك".

 

وأضاف البيان "لقد عرضت القوات المسلحة الروسية على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في ماريوبول وقف الأعمال العدائية وإلقاء أسلحتهم اعتبارا من صباح اليوم الأحد مقابل ضمان الحفاظ على حياتهم".

 

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية - أمس السبت، عن القضاء على القوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول، جنوب شرق أوكرانيا بالكامل، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال.


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