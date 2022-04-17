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زيادة العيادات الخارجية الأبرز.. تطوير مستشفى الثدى بمعهد الأورام × 6 نقاط

الأحد، 17 أبريل 2022 06:00 ص
زيادة العيادات الخارجية الأبرز.. تطوير مستشفى الثدى بمعهد الأورام × 6 نقاط المعهد القومى للأورام
كتب ـ محمد صبحى

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تواصل جامعة القاهرة أعمال تطوير مستشفى الثدى التابعة للمعهد القومى للأورام، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى استقبال أعداد أكبر من المتمردين على المستشفى لتلقى الخدمات الطبية .
 

وفيما يلى ينشر اليوم السابع أبرز أعمال التطوير بالمستشفى والتى تتمثل فى : 

 

 
 1 - زيادة عدد العيادات الخارجية من 5 إلى 16.
 
 2 - زيادة عدد الكراسي في قسم العلاج الكيميائي، ليُصبح العدد 55 بدلاً من 24.
 
3 - من المُقرر زياة مساحة انتظار العيادات الخارجية وقسم العلاج الكيميائي.
 
4 - استحداث قسم العلاج الإشعاعي وزيادة الطاقة الاستيعابية والأجهزة الطبية الحديثة بقسم الأشعة التشخيصية من 3 أجهزة إلى 8 أجهزة، وتشمل (ماموجرام – سينيه – مقطعية – رنين – سونار - بيزوترونية).
 
5 - سيتم إنشاء صيدلية إكلينيكية جديدة تضم 6 أجهزة طبية جديدة.
 
6 -سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية ومساحات الانتظار في قسم صيدلية صرف الأدوية.
 
 

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