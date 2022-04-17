اليوم السابع
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روسيا تطلب من البرازيل دعمها لمنع طردها من النقد الدولى ومجموعة العشرين

الأحد، 17 أبريل 2022 09:43 ص
روسيا تطلب من البرازيل دعمها لمنع طردها من النقد الدولى ومجموعة العشرين بوتين وبولسونارو
فاطمة شوقى

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طلبت روسيا من البرازيل دعمها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العشرين، وتحاول الحصول على مساعدتها في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ خوضها حرب أوكرانيا، حسبما قالت صحيفة "باخينا 12" الأرجنتينية.

وكتب وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إلى وزير الاقتصاد باولو جيديس يطلب فيه "دعم البرازيل لمنع الاتهامات السياسية ومحاولات التمييز في المؤسسات المالية الدولية والمنتديات المتعددة الأطراف".

وكتب سيلوانوف: "وراء الكواليس ، هناك جهد في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتقييد أو حتى طرد روسيا من عملية صنع القرار".

وقال الوزير الروسي "كما تعلم ، تمر روسيا بفترة صعبة من الاضطرابات الاقتصادية والمالية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي اجتماع لمجموعة العشرين إذا كانت روسيا حاضرة ، مستشهدة بالهجوم، وفقا للصحيفة.

وقال سيلوانوف إن ما يقرب من نصف الاحتياطيات الدولية لروسيا تم تجميدها وتم حظر معاملات التجارة الخارجية ، بما في ذلك المعاملات مع شركائها من اقتصادات الأسواق الناشئة.

واضاف ان "الولايات المتحدة واقمارها الصناعية تنتهج سياسة عزل روسيا عن المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن العقوبات تنتهك مبادئ اتفاقيات بريتون وودز التي أسست صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

 

وكتب إلى جيديس: "نعتبر أن الأزمة الحالية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة ، التي روجت لها دول مجموعة السبع ، يمكن أن يكون لها عواقب دائمة ما لم نتخذ إجراءات مشتركة لحلها".

وزار رئيس اليمين المتطرف في البرازيل ، جاير بولسونارو ، موسكو قبل أيام فقط من الغزو. وقد أبقت البرازيل على الحياد في أزمة أوكرانيا. وبهذا المعنى ، لم يدين الهجوم الذي أثار انتقادات من إدارة بايدن.

وأعرب بولسونارو عن "تضامنه" عندما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين في 16 فبراير. قبل حوالي أسبوع من بدء الهجوم الروسى على أوكرانيا .

وقال وزير الخارجية البرازيلي كارلوس فرانكا إن البرازيل تعارض طرد روسيا من مجموعة العشرين التي تسعى إليها الولايات المتحدة.

وقال فرانكا في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في 25 مارس "أهم شيء في هذا الوقت هو أن تعمل جميع المنتديات الدولية ، مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية والفاو بشكل كامل. ولهذا يجب أن تكون جميع الدول حاضرة ، بما في ذلك روسيا".

 


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