روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة و240 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 11 ألفا و95 إصابة جديدة بالفيروس، و240 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر مقر العمليات مكافحة فيروس كورونا، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أن العدد الإجمالي للإصابات التي سجلتها روسيا منذ بداية الجائحة ارتفع بذلك إلى 18 مليونا و64 ألفا و454 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 373 ألفا و267 حالة، كما تعافى 19 ألفا و6 أشخاص من الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 17 مليونا و359 ألفا و645 شخصا.