دراسة: الأمراض النفسية تزيد من خطر الإصابة بعدوى كورونا الخارقة بعد التطعيم

كتبت فاطمة خليل

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا ولديهم تاريخ من الأمراض النفسية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى المفاجئة بكورونا، بحسب ما ذكر موقع " thehill".

ونظر الباحثون في جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو في بيانات 263،697 مريضًا من وزارة شؤون المحاربين القدامى بالولايات المتحدة الذين أكملوا لقاحاتهم وخضعوا لاختبار كورونا واحد على الأقل.

وتلقى أكثر من 51 % تشخيصًا نفسيًا واحدًا على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية و 14.8 % تعرضوا لعدوى كورونا.

المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من اضطراب تعاطي المخدرات والاضطرابات الذهانية والاضطراب ثنائي القطب واضطراب التكيف والقلق لديهم مخاطر متزايدة بنسبة تصل إلى 24 % لعدوى كورونا في حين أن المرضى الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا يواجهون خطرًا أكبر بنسبة 11 % للإصابة مقارنة بمن ليس لديهم تاريخ من المرض العقلي.

وقالت كبير مؤلفي الدراسة أويف أودونوفان: "يشير بحثنا إلى أن زيادة العدوى الاختراقية في الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية لا يمكن تفسيرها بالكامل من خلال العوامل الاجتماعية والديموغرافية أو الظروف الموجودة مسبقًا".

من الممكن أن تتضاءل المناعة بعد التطعيم بسرعة أكبر أو بقوة أكبر للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو قد يكون لديهم حماية أقل للمتغيرات الأحدث للفيروس.

وتابعت قائلا: "إن الصحة العقلية مهمة في الاعتبار بالاقتران مع عوامل الخطر الأخرى، ويجب إعطاء الأولوية لبعض المرضى من أجل الجرعات المعززة وغيرها من الجهود الوقائية الهامة".

كان خطر العدوى الخارقة بالنسبة للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أعلى بنسبة 24 % بالنسبة لأولئك الذين يعانون من تعاطي المخدرات ، و 23 % أعلى لأولئك الذين يعانون من اضطرابات ذهانية ، و 16 % للاضطراب ثنائي القطب ، و 14 % لاضطراب التكيف و 12 % للقلق.

كان متوسط ​​عمر المرضى في الدراسة 66 وكان ما يقرب من 91 % من الذكور قام الباحثون بتعديل البيانات الخاصة بالعمر والجنس ونوع اللقاح بالإضافة إلى التدخين والحالات الأساسية مثل السمنة والسكري وتوقف التنفس أثناء النوم وأمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والكلى والكبد وفيروس نقص المناعة البشرية والسرطان.

عزت المؤلفة الأولى للدراسة كريستين نيشيمي ارتفاع معدل حدوث حالات العدوى الخارقة لدى البالغين فوق 65 عامًا إلى "انخفاض الاستجابة المناعية للقاح المرتبط ببعض الاضطرابات النفسية، والتي قد تكون أكثر خطورة عند كبار السن".

وأضافت نيشيمي أن المرضى الأكبر سنًا الذين يعانون من تشخيصات نفسية قد يحتاجون إلى المزيد من الرعاية الصحية الشخصية.