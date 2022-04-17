خدمات طبية لـ 1635متردداً على قافلة حياة كريمة بقرية بطيطة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية بطيطة، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأشادت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بأعمال القافلة خلالها تفقدها لها، رافقها خلالها, الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.للاطمئنان على حسن سير العمل بها وانتظامه وجودته.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ فى بيان لها، أن القافلة ضمت ١٢عيادة لـ ١٠ تخصصات طبية، وهي "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد وأنف وأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على ١٦٣٥ متردد وخضوع ٩٠ مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافه إلى عمل التحاليل الطبية ل ١٨١ مريض وأشعة ل ١٠ مريض وعمل تقارير طبية ل ٤ مرضى وتحويل ٥٣ مرضى لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف شنح، جرى تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها ١٠٠١ مواطن، مقدماً الشكر لكل من إدارة مستشفى كفرالشيخ العام والإدارة الصحية بكفرالشيخ على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات اقامة القافلة.



تقديم الخدمات الطبية لقرى حياة كريمة بكفر الشيخ



تقديم خدمات طبية بقافلة حياة كريمة



عيادات قافلة طبية بكفر الشيخ



ندوة تثقيفية بقافلة حياة كريمة