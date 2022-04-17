حياة كريمة.. استمرار أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفيات مطاى وبنى مزار المركزى منذ شهر مارس الماضى، بالإضافة إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى العدوة والبدء فى التجهيز لإنشاء مستشفى مغاغة ومستشفى ابو قرقاص وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة وانتهاء أعمال الإنشاءات فى 2 وحدة صحية.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالمنيا، استمرار اعمال الاحلال والتجديد بمستشفى العدوة بتكلفة 307.6مليون جنية حيث بلغت نسبة التنفيذ 28% و مستشفى مطاى بتكلفة 297.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 21 % و مستشفى بنى مزار المركزى بتكلفة 346.2 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 23 % وانتهاء اعمال انشاء الوحدة الصحية بقرية مهدية حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% وجارى الاستعداد للتسليم الابتدائى بالإضافة إلى انتهاء اعمال الانشاء بالوحدة الصحية بقرية شيبه بنسبة التنفيذ 100% وجارى للتسليم الابتدائى وذلك خلال مارس الماضى إلى جانب الاستمرار فى انشاء وتجهيز وتطوير لبعض الوحدات الصحية .

كما تم البدء فى تطوير مركز طبى دلجا و الوحدة الصحية ببنى عبيد ضمن البرنامج الرئاسى حياة كريمة بنسبة تنفيذ 12% ، بالإضافة إلى انتهاء الهدم واعادة البناء الوحدة الصحية بمنشأة دعبس والوحدة الصحية بسفاى والوحدة الصحية بمنشأة النصر ووحدة شم البحرية وتم الاستلام الإدارى وهدم واعادة بناء لوحدة الصفانية بنسبة تنفيذ 18% ووحدة الكرم بنسبة تنفيذ 27% ، وذلك ضمن البرنامج الرئاسى حياة كريمة .

وأضافت أنه جارى العمل فى التجهيز لإنشاء مستشفى مغاغة ومستشفى ابو قرقاص حيث تم استلام الارض لعمل مستشفى جديدة وتم عمل جسات لها وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.