اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حملات نظافة ومتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود وتمهيد الطرق بمدن كفر الشيخ

الأحد، 17 أبريل 2022 05:18 م
حملات نظافة ومتابعة مواقف السيارات ومحطات الوقود وتمهيد الطرق بمدن كفر الشيخ رفع الرمال المتراكمة بمصيف بلطيم
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شنت الوحدات المحلية بمدن بيلا، والحامول، ودسوق، وبلطيم، ومصيف بلطيم، ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافه وتمهيد الطرق لرصفها، ورفع كفاءة الانارة، وتفقد المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتوافر الوقود بالمحطات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العمل بمجمع المواقف، وتيسير حركة المرور بشوارع المدينة، وتوفير السيارات والميكروباصات والاتوبيسات بجميع الخطوط مع استمرار المتابعة وعدم وجود أي تكدس بالموقف، والالتزام بالتعريفة المقررة.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال الأعمال التمهيدية والتجريف ورفع مخلفات التجريف طريق دسوق قلين وشارع الجمال ضمن الخطة الاستثمارية الاضافيه، بداية  من كوبرى المدير حتى مزلقان فوة أمام مستشفى الأمومة و شارع الجمال.

وأشرف ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة ، على أعمال رفع جميع تراكمات القمامة داخل المدينة وتم نقلها للمقلب العمومى ، كما تفقد عدد من المشروعات الجاري انشاؤها ضمن مبادرة حياة كريمة، إضافة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة المتراكمة على مداخل المقلب، للحفاظ على سرعة الإنجاز في عملية التفريغ للسيارات القادمة من مراكز كفر الشيخ والحامول وبلطيم و البرلس ومطوبس وسيدى سالم.

وتابع جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا،  حملات النظافة برفع القمامة والأتربة المتراكمة من الشوارع وكافة المناطق الواقعة بنطاق المدينة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالمدينة، حرصًا علي توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، كما تابع أعمال النظافة العامة اليومية بقرى الجرايدة و روس الفرخ والحوة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال رفع الرمال المتراكمة من آثار العوامل الجوية على جانبي مدخل الفنار، ونقلها للأماكن المنخفضة بنفس المكان، وصيانة كشافات الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية والداخلية والكورنيش والمداخل.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إستمرار لرفع مستوى النظافة العامة والتجميل والتنسيق الحضارى بالمدينة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وتجديد التالف منها بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين ومحيط المدارس والمصالح الحكومية والخدمية بالمدينة والقرى، ورفع كافة المخلفات الصلبة والحشائش ونقلها حيث المقلب الوسيط والتخلص منها بمعدات مجلس مدينة بلطيم .

اعمال النظافة ببيلا
اعمال النظافة ببيلا

 

اعمال النظافة بدسوق
اعمال النظافة بدسوق

 

توفير اتوبيسات لطلاب الجامعة
توفير اتوبيسات لطلاب الجامعة

 

رفع التراكمات بمطوبس
رفع التراكمات بمطوبس

 

رفع الرمال المتراكمة بمصيف بلطيم
رفع الرمال المتراكمة بمصيف بلطيم

 

رفع المخلفات بمطوبس
رفع المخلفات بمطوبس

 

رفع كفاءة الانار بمصيف بلطيم
رفع كفاءة الانار بمصيف بلطيم

 

رفع كفاءة النظافة ببيلطيم
رفع كفاءة النظافة ببيلطيم

 

رفع مخلفات التجريف طريق دسوق قلين وشارع الجمال
رفع مخلفات التجريف طريق دسوق قلين وشارع الجمال

 

متابعة مواقف كفر الشيخ
متابعة مواقف كفر الشيخ

 

 


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