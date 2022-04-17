جونسون: بريطانيا ستزود كييف بمساعدات عسكرية جديدة في القريب العاجل

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بريطانيا ستزود كييف بمساعدات عسكرية جديدة في القريب العاجل، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، أبلغت صديقي رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ظهر اليوم بمنح كييف مساعدة عسكرية سترسل إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه لن يثني بريطانيا أي عائق عن مد أوكرانيا بالمساعدات من أجل الدفاع عن نفسها أمام العملية الروسية.

وفى وقت سابق دمرت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ كروز أطلقتها مقاتلات روسية، كانت قد أقلعت من مطار في بيلاروسيا، على منطقة لفيف الأوكرانية.

وقالت القيادة الجوية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الأوكرانية - إنه "في يوم 16 أبريل، نفذت الطائرات الروسية من طراز سو-35 كانت قد أقلعت من مطار بارانوفيتشي البيلاروسي ضربات صاروخية على منطقة لفيف، ودمرت القوات الأوكرانية أربعة صواريخ كروز".

وفي سياق آخر، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن 200 طفل لقوا حتفهم منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وذكر المكتب - وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن 360 طفلا آخرين أصيبوا حتى الآن مع استمرار الحرب في أوكرانيا.