جولة داخل محلات العطارة بأسوان.. أصناف البلح فى المقدمة يليها الدوم والكركدية

أسوان – صلاح المسن

قدم اليوم السابع تقريرا تلفزيونياً عن سوق العطارة بأسوان، حيث أجرى اليوم السابع جولة داخل أحد محلات العطارة بالسوق السياحى بمدينة أسوان للتعرف على أنواع العطارة والنباتات والأعشاب والبلح وياميش شهر رمضان المبارك.

وتشهد الأسواق بمحافظة أسوان إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من البلح والكركدية والدوم والتمر هندى وغيرها من المنتجات، حيث تشهد أسعارها إستقرارا ملحوظا وعدم إرتفاع الأسعار عن العام الماضى جدير بالذكر أن البلح أكثر الأصناف طلبا على مائدة الإفطار المصرية، ويشهد بلح رمضان انخفاضا فى الأسعار عن العام الماضى بنسبة تتراوح بين 10 – 15 % بحسب كل نوع، وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ولا تخلو مائدة رمضانية من البلح، حيث تتعدد أنواعه وألوانه وأسماؤه، فمنه الفاتح والداكن، والجاف واللين.

ويقول أحمد فوزى تاجر عطارة من أسوان بالسوق السياحى بمدينة أسوان لـ"اليوم السابع" إن أنواع البلح كثيرة جدا أشهرها البرتمودا والقنديلة والسكوتة والملكابى والشامية وغيرها لكن الأصناف المشهورة بشكل عام هى التى تطلب بالاسم وهناك زبون يحاول أن يجرب أنواع أخرى من البلح والأسعار تبدأ من 10 أو 15 جنيه حتى 70 جنيه للكيلو حسب نوعية التمور، ويلى ذلك الكركديه البلدى و الدوم البلدى الذى يقبل عليه المواطنين لكونه منظم لضغط الدم.

ويضيف، يحرص على حسن العرض حتى يتمكن الزبون من إختيار الصنف الذى يبحث عنه حيث تختلف أذواق الزبائن فمنهم من يطلب البلح الناشف جدا، وتختلف الكميات من زبون لاخر لكن فى الغالب أن الزبون يشترى كميات إضافيه من البلح هدايا لأقاربه وأصدقائه خاصة فى الشهر الكريم حسب مقدرته.



سوق العطارة



سوق العطارة

سوق العطارة

سوق العطارة



سوق العطارة