توريد 2295 طن قمح لصوامع محافظة قنا منذ بدء موسم التوريد

صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اليوم توريد 500 طن من محصول القمح للصوامع والشوّن بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح وحتي الآن 2295 طن.

وأوضح الداودي، أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية بعد تحديد درجة النقاوة ومن ثم تحديد سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الجهة المسوقة، الوزّان، أمين العهدة "، مشيرا إلى أن سعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23.5 قيراط بلغ 820 جنيه ، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 23 قيراط بلغ 810 جنيه، وسعر الأردب زنة 150 كجم بدرجة نقاوة 22.5 قيراط بلغ 800 جنيه، وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط ، بالإضافة إلى صرف حافز توريد للمزارعين بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها لكل أردب، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 ألف طن، موزعة على 4 صوامع معدنية بإجمالى سعة تخزينية 190 الف طن - 8 شوّن بإجمالى سعة تخزينية 14 الف طن - بنكر بسعة تخزينية 24 ألف طن.



