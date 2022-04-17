تنفيذ 17 ألف مشروع للشباب بتكلفة 2.792 مليار جنيه ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة ، وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 17 ألفا و 372 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة 2 مليار و 792 مليونا و396 ألف جنيه ، لتوفر 52 ألفا و 68 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع "تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها".

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤوا في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2503 مشروعات بقيمة 292 مليونا و 296 ألفا و 400 جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 784 مشروعا بقيمة 305 ملايين و599 ألف و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2428 مشروعا بقيمة 337 مليونا و794 ألف جنيه و 845 جنيها.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.