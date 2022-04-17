تموين الشرقية: نستقبل موسم القمح بـ 808 آلاف طن سعة تخزينية

الشرقية - فتحية الديب

تستعد مديرية التموين بالشرقية، لاستقبال موسم القمح 2022 بسعة تخزينية 808 ألف طن، وقالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، لـ" اليوم السابع" إن السعة التخزينية للمحافظة تبلغ 808 آلاف طن صوامع وشون، موزعة ما بين 30 ألف طن بمركز الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن، و90 ألف طن بالصالحية الجديدة، و60 ألف طن بمدينة ههيا، و 60 ألف طن بأبو حماد والقرين، و60 ألف طن بالعاشر من رمضان، و30 ألف طن بمدينة الزقازيق و50 ألف طن قطاع خاص بأبوحماد.

ويعد القمح من أهم المحاصيل الزراعية التى يهتم عدد كبير من الفلاحين بزراعتها هذا العام، فهو المصدر الرئيسى لرغيف الخبز، ويتميز قمح الشرقية بجودته لنوع التربة الطينية التى تتميز بها أراضى المحافظة، وهو المحصول الإستراتيجى والذى يحظى بالأولوية القصوى من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش، وتتركز زراعته فى جميع مراكز المحافظة جنوباً وشمالا والمنطقة الوسطى، لكون القمح محصول مجزى وزراعته سهلة بالنسبة للفلاح ويكون سنداً له فى المعيشة .

وعن إجمالى المساحة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام فى محافظة الشرقية، بلغت 423 ألف فدان من إجمالى 880 ألف فدان مساحة الأرض الزراعية بالمحافظة، حيث تم تجاوز المستهدف زراعته بقيمة 14 ألف فدان عن العام الماضى.

يذكر أن معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أصدر عدة فوائد مع بداية زراعة المحصول والتوسع فى زراعة محصول القمح بالموسم الجديد لمليون فدان على مصاطب لزيادة الإنتاج، هى توفر كمية التقاوى المستخدمة فى الزراعة وانتظام توزيع "البذرة " فى الحقل، و انتظام عمق الزراعة وضمان تغطية الحبوب عقب الزراعة، وتساعد على توفير وترشيد استهلاك مياه الرى، وتساعد فى زيادة سرعة الإنبات نسبته وانتظام نمو النباتات وزيادة التفريع وتقليل منافسة النباتات لبعضها، وتعمل على زيادة المحصول من الحبوب عن الزراعة البدار فى أحواض أو على خطوط.