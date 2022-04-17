تعليم بورسعيد تناقش استعدادات الامتحان التدريبى الثانى بنظام "‏البابل شيت" للإعدادية

عقد أحمد والى وكيل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم إجتماعا ناقش من خلاله إستعدادات تعليم بورسعيد لإجراء الإمتحان التدريبى الثانى بنظام " البابل شيت" لطلاب الشهادة الإعدادية بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.
وأعلن وكيل المديرية خلال تصريحات صحفية أن هذا الإجتماع جاء بتكليف من الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وإستهدف مديرى الإدارات التعليمية ووكلائها ومديرى المراحل التعليمية و موجهى العموم للمواد الدراسية الأساسية.
وأكد "والى" خلال الاجتماع أن تعليم بورسعيد جاهز لإجراء الامتحان التدريبى الثانى لطلاب الشهادة الإعدادية فى مادة الجبر بنظام "البابل شيت" المقرر إجراؤه يوم الأربعاء القادم الموافق 20 أبريل الجارى.
وأشار وكيل المديرية، إلى أن نسبة نجاح الطلاب بالإمتحان التدريبى الأول فى مادة العلوم كانت 89% لافتا إلى أنها نتيجة واقعية ومبهرة حسب التقارير الفنية الدقيقة الصادرة من برنامج التصحيح المميكن للامتحان.
وتابع: "والى" أن الجميع فى تعليم بورسعيد يعمل على قلب رجل واحد لصالح الطلاب مع تغليب المصلحة العامة للإرتقاء بالمنظومة التعليمية وهو سر نجاح فريق العمل الحالى متمنيا للجميع التوفيق والسداد.
جانب من الاجتماع
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