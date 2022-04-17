اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحرير 41 محضرا تموينيا متنوعا فى أسواق دمياط

الأحد، 17 أبريل 2022 03:26 م
تحرير 41 محضرا تموينيا متنوعا فى أسواق دمياط حملة تموينية-ارشيفية
دمياط معتز الشربينى

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شن رجال تموين دمياط برئاسة المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط حملة موسعة على الأسواق.

 

وأسفرت الحملة، عن ضبط 9 مستودعات خشب بدون ترخيص وبدون اعلان عن الأسعار وبدون إفراج جمركى يدل على شهادة المنشأ بناحية كفر البطيخ والتحفظ على 75 صندوق ألواح خشب أبلاكاش بأنواعه، 3 محطة بنزين بدون إعلان مجمع للأسعار وبدون تسجيل ارقام العداد السرى بالمحلات، ومحضر بيع بازيد من السعر المقرر للأرز والتحفظ على 25 كيلو حرام، ومحضر مندوب غاز متجول بدون ترخيص وعدم إعلان عن الأسعار، 27 محضر عدم إعلان عن الأسعار، إجمالى 41 محضرا.

 

وجارى تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.


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