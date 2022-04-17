تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر، في حادث تصادم بين سيارتين نقل بطريق الواحات، وتم الاستماع لأقوال المصاب، وتبين الحادث وقع بين السيارتين، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين.

أجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، وتم إزالة آثاره، وإعادة حركة المرور بالطريق لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بمدخل قرية الحارة نطاق مركز الواحات البحرية، وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تنسيقا مع المرور، وتبين اصطدام سيارتين نقل "جامبو" بطريق الواحات البحريه القاهرة، والحادث أسفر عن مصرع" ش.ف.ع" 30 سنة و"م.ح.م"28 سنة و"م.ع.ع" 44 سنة وجميعهم من محافظة الدقهلية، وأصيب محام يدعى"ع.م.ع" 22 سنة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الواحات وإيداع الجثث تلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.