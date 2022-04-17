تباين الإصابات اليومية جراء "كورونا" بعدد من الدول العربية

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أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 360 إصابة جديدة، كما تعافت 457 حالة ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 557 ألفا و318 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1473 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

‌‎وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 201 إصابة جديدة بإجمالي 895 ألفا و465 حالة، وشفاء 385 حالة جديدة بإجمالي 877 ألفا و278 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة وفاة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 92 إصابة جديدة، وتماثل 546 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و323 ألفا و132 حالة، والشفاء إلى مليونين و292 ألفا و803 حالات، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و198 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 4 وفيات و475 إصابة جديدة، و594 حالة شفاء خلال الفترة من 9 إلى 15 أبريل، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 14 ألفا و59 حالة، والإصابات إلى مليون و695 ألفا و432 حالة، والشفاء إلى مليون و681 ألفا و41 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4 ملايين و750 ألفا و148 شخصا، فيما وصل عدد الحاصلين على الجرعتين إلى 4 ملايين و469 ألفا و823 شخصا، والجرعة الثالثة 641 ألفا و508 أشخاص.