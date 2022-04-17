اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس أحد الشعانين بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر

الأحد، 17 أبريل 2022 01:15 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس أحد الشعانين بكاتدرائية العذراء بمدينة نصر احتفال أحد الشعانين
كتب ـ محمد الاحمدى

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ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قداس أحد الشعانين مِن كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر، وأوضحت الكنيسة الكاثوليكية أن الأنبا إبراهيم إسحاق بارك أغصان الزيتون والسعف وصلى صلاة الجناز العام والبصخة المقدسة فى نهاية القداس، كما حرص فريق الكشافة بالكاتدرائية على تنظيم الصفوف جيدا وعمليات الخروج والدخول لمنع التكدس.

ووفرت الكاتدرائية الكمامات والمعطر الكحولى وكابينة التعقيم عند الدخول للحرص على صحة المصلين ومنع انتشار فيروس كورونا.

وفى سياق متصل، صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد أحد الشعانين صباح اليوم بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وهو العيد المعروف شعبيًا بـ"أحد السعف". 

واستقبل خورس شمامسة الكاتدرائية قداسة البابا بالسعف والصلبان وهم يرتلون لحن الشعانين "افلوجيمينوس"، وصلى قداسته دورة الشعانين، التي تتضمن 12 فصلا من الإنجيل

 بدأت بعدها صلوات القداس الإلهي، وألقى قداسة البابا عظة القداس، التي أشار خلالها إلى الناحية التاريخية لهذا اليوم (أحد السعف)، حيث أوضح أنه يوم مميز لأنه اليوم الوحيد على مدار السنة الذي نعيش فيه 3 مظاهر فريدة مجتمعة: في الصباح الباكر دورة السعف، القراءة من 4 أناجيل أثناء القداس، طقس الجناز العام.

 
 
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الكنيسه الكاثوليكيه

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حد السعف

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